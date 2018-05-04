Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко

Спорт

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард назначен главным тренером шотландского «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба. 37-летний специалист заключил контракт на четыре сезона с клубом из Глазго, в составе которого пять раз становился чемпионом страны наш Алексей Михайличенко и трижды — Олег Кузнецов. Ассистировать англичанину будет бывший партнер по «Ливерпулю» шотландец Гари Макаллистер.

Ранее, 1 мая, после поражения от принципиального оппонента «Селтика» (0:5) был отправлен в отставку прежний наставник команды из Глазго Грэм Мерти (за три тура до финиша «Рейнджерс» занимает в чемпионате страны лишь третье место).

Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в ноябре 2016-го после выступлений за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Ливерпуля» полузащитник выступал в 1998—2015 годах, забив в 690 поединках 180 мячей и отдав 100 результативных передач.

Любимец публики Джеррард дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Вместе с еще одной звездой, Фрэнком Лэмпардом, его включили в Зал славы английского футбола.

Кстати, бывший футболист с супругой воспитывают трех дочерей — Лили-Эллу, Лекси и Лурдес и сына Лио.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Ливерпуля» заставил убрать свой портрет с самолета сборной Египта.

