- 18:00 Боевика Лусварги передали СБУ
- 17:47 В Польше хотят запретить показ фильма «Миф» о Василии Слипаке
- 17:46 Instagram запустил свою платежную систему
- 17:44 На табло в "Хитроу" в честь Дня "Звездных войн" появились рейсы на Татуин и Джакку
- 17:41 «Так кишечки і повилазили»: в киевской школе детей заставили читать об убийстве воробьев
- 17:28 В "Укравтодоре" объявили об очередных ограничениях на дорогах
- 17:25 Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко
- 17:23 В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ
- 17:16 Магомед Саитов, сломавший челюсть Найему, оказался миллионером
- 17:15 Официально: родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери
Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко
Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард назначен главным тренером шотландского «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба. 37-летний специалист заключил контракт на четыре сезона с клубом из Глазго, в составе которого пять раз становился чемпионом страны наш Алексей Михайличенко и трижды — Олег Кузнецов. Ассистировать англичанину будет бывший партнер по «Ливерпулю» шотландец Гари Макаллистер.
Ранее, 1 мая, после поражения от принципиального оппонента «Селтика» (0:5) был отправлен в отставку прежний наставник команды из Глазго Грэм Мерти (за три тура до финиша «Рейнджерс» занимает в чемпионате страны лишь третье место).
Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в ноябре 2016-го после выступлений за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Ливерпуля» полузащитник выступал в 1998—2015 годах, забив в 690 поединках 180 мячей и отдав 100 результативных передач.
Любимец публики Джеррард дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
Вместе с еще одной звездой, Фрэнком Лэмпардом, его включили в Зал славы английского футбола.
Кстати, бывший футболист с супругой воспитывают трех дочерей — Лили-Эллу, Лекси и Лурдес и сына Лио.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Ливерпуля» заставил убрать свой портрет с самолета сборной Египта.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”