Почему киевские квартиры сдаются по 150 тысяч гривен за сутки

Деньги

Украина, и в частности столица, активно готовятся финалу Лиги чемпионов. Решающий матч состоится в Киеве 26 мая, различные футбольные мероприятия продлятся несколько дней — с 24 по 27 мая. Поэтому в столице ожидается наплыв болельщиков. Немало туристов приедут и на торжества, посвященные Дню Киева, которые традиционно проходят в последние выходные мая. Учитывая такое количество гостей, многие владельцы гостиниц и арендных квартир решили подзаработать, взвинтив цены на проживание.

Если изучить специализированные интернет-сайты, предлагающие в аренду жилье посуточно, то на конец мая цены действительно сильно выросли. Причем иногда они просто поражают воображение. Например, на международном ресурсе Booking за сутки с 26 по 27 мая цены за номер колеблются от 50 тысяч до 190 тысяч гривен! Это касается отелей, расположенных в центральных районах. Если поискать в интернете отели попроще и подальше от центра, то можно найти номера за 5−7 тысяч. Похожая ситуация и с арендой квартир. Апартаменты, в зависимости от расположения, сдаются по цене 12−150 тысяч гривен за сутки.

Опрошенные «ФАКТАМИ» риэлторы утверждают, что цены неоправданно завышены. Причем связано это не столько с возросшим спросом, сколько с желанием некоторых людей заработать за пару дней, как за несколько месяцев. Ведь в отдельных случаях стоимость аренды завышается даже не в разы, в десятки раз. Подробнее о ситуации на столичном рынке аренды жилья «ФАКТАМ» рассказал аналитик консалтинговой компании «SV Development» Сергей Костецкий.

— Я считаю, что проблему аренды жилья на период проведения финального матча, раздули искусственно. Понятно, что отдельные гостиницы действительно подняли цены, но ведь не на все номера. Да, действительно, некоторые владельцы квартир, расположенных в радиусе 3−4 километров от стадиона, взвинтили стоимость посуточной аренды. Но это не более 10% от общего количества людей, сдающих недвижимость в аренду. На рынке Киева есть огромное количество квартир и хостелов, где цены остаются вполне приемлемыми.

Нужно понимать, что есть два основных типа арендодателей. Первый — это владельцы нескольких, а иногда и десятков квартир. Они занимаются сдачей жилья давно и профессионально. Их объявления всегда находятся в топе специализированных международных и украинских интернет-сайтов, и поэтому потенциальные арендаторы встречают на сайтах в первую очередь предложения именно от таких арендодателей. Понимая специфику рынка на время проведения матча, могу сказать, что стоимость сдачи этих квартир действительно была сильно завышена. А учитывая, что основная масса приезжих болельщиков, особенно иностранцев, заказывают жилье через интернет, заранее, то именно такие предложения они находили в первую очередь. Некоторые соглашались, некоторые искали дешевле. Правда, видя ажиотаж, и другие арендодатели стали пытаться подзаработать и взвинчивают цены.

Но могу вас заверить, что все болельщики, приезжающие в Киев, смогут найти жилье по адекватным ценам. Даже «Укрзалізниця» заявила, что готова предоставлять места для отдыха на вокзале по 500 гривен. Уверен, что ситуация будет такой же, как во время проведения Евро-2012 или «Евровидения», когда одни люди снимали жилье за десятки тысяч гривен, а другие — за несколько сотен гривен. Те, кто мог себе позволить заплатить огромные деньги за бронирование жилья, уже это сделали. Основная масса болельщиков решила вопрос с проживанием.

Хочу подчеркнуть, что на рынке Киева сегодня огромное предложение посуточного жилья. Даже те, кто обычно сдавали квартиры долгосрочно, сейчас выставляют свои объекты для посуточной аренды. Да, многие пытаются подзаработать на общем ажиотаже. Но, потратив немного больше времени на поиски, всегда можно найти предложение за разумную цену. Главное, не стесняться торговаться. А чем ближе дата проведения матча, тем больше появится предложений жилья за разумную цену. Уверен, что выгоднее всего поселятся болельщики, которые будут искать жилье непосредственно перед матчем.

— Каковы сейчас средние цены на посуточную аренду во время проведения матча?

- Мы провели мониторинг, и могу уверенно сказать, что можно найти добротное жилье в окрестностях стадиона по цене до 3 тысяч гривен с человека. Да, это намного выше чем в обычные дни. Но не стоит забывать, что есть масса других квартир и хостелов, расположенных дальше от стадиона, но сдающихся по более адекватной цене, например 500−600 гривен с человека. Хочу отметить, что хостелы ради сиюминутной прибыли на болельщиках не будут терять своих постоянных клиентов. Ведь взвинтив цену на пару дней, они могут отпугнуть людей, регулярно пользующихся их услугами. Да и репутацию свою могут подпортить. Похожая ситуация и с гостиницами. Я не верю, что кто-то будет массово снимать номера по 150 тысяч гривен, как пишут некоторые СМИ.

— В других странах во время проведения подобных массовых мероприятий тоже наблюдается ажиотажный рост цен на аренду жилья и номера в гостиницах?

— Всплеск цен происходит всегда. Задача арендодателей заработать деньги. Поэтому любое массовое мероприятие влияет на цены. Это рынок. Но во всех развитых странах существуют некие разумные пределы для поднятия цен, особенно в условиях жесткой конкуренции между гостиницами, хостелами, частными арендодателями. Причем, чем ближе время проведения мероприятия, тем быстрее снижаются цены до своего естественного уровня. Более того, в последний момент, когда основная масса туристов уже решила свои жилищные проблемы, стоимость проживания может оказаться даже ниже среднего уровня: главное, чтобы площади не простаивали.

Поэтому, я советую тем болельщикам, которые пока не забронировали квартиру или номер в отеле, спокойно ехать в Киев и решать вопрос на месте. Уверен, у них будет масса вариантов за приемлемую цену. Это как с билетами на важные футбольные матчи. Сначала вы не можете купить билет даже за большие деньги, но потом, когда матч уже начинается, возле стадиона вам предлагают билеты уже за полцены.

— Государство как-то контролирует стоимость аренды жилья?

— У нас государство почти не контролирует даже налогообложение доходов от аренды. У нас почти весь рынок находится в тени. Не так уж много владельцев недвижимости сдает ее в аренду легально и платит за это налоги. Поэтому, наше государство вообще никак не влияет на рынок аренды, а тем более на ценообразование на нем.

Кстати, за рубежом, в развитых странах, государство тоже не контролирует цены на съем жилья или номеров в гостинице. Это рынок. Но, там государство очень четко следит за уплатой налогов. Там все сделки заключаются официально и с доходов обязательно уплачиваются соответствующие налоги. А за уклонение от налогов следует очень жесткое наказание. У нас этого пока нет, — подытожил Сергей Костецкий.

Стоит напомнить, что сейчас в правительстве готовится законопроект, призванный навести порядок на рынке аренды жилья и создать условия для жесткого контроля государства над доходами, получаемыми от сдачи квартир.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многие киевляне предлагают гостям финала Лиги чемпионов бесплатное жилье.