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В Харькове автоугонщик придумал оригинальный способ похищения авто (фото)
В Харькове у одного из домов по улице Лермонтова правоохранители обратили внимание на мужчину, который погружал на эвакуатор Mercedes иностранной регистрации. Поговорив с ним, полицейские установили, что 29-летний местный житель не является владельцем иномарки: у него нет ни ключей к авто, ни регистрационных документов, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Харьковского областного главка Нацполиции Украины,
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«В Киевском отделении полиции выяснилось, что задержанный является автоугонщиком. Злоумышленник вызывал эвакуатор, водителю которого рассказывал историю о том, что потерял ключи и надо машину отвезти на СТО, где якобы должны поменять замки. Именно таким способом он в первых числах мая уже угнал в Харькове Volkswagen иностранной регистрации. Вот только на станции техобслуживания похищенную машину должны были не ремонтировать, а разобрать на запчасти. Так должно было произойти и с Mercedes. Однако „оригинальное“ похищение предотвратили правоохранители», — рассказали в полиции Харьковщины.
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По данному факту начато уголовное производство по статье УК «Незаконное завладение транспортным средством», предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция проверяет владельца СТО на причастность к другим похищениям автомобилей, а также выясняет, были ли у автоугонщика-оригинала сообщники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре угонщик, убегая от полиции, насмерть сбил велосипедистку.
Фото пресс-службы Харьковского областного главка Нацполиции Украины
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”