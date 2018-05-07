САП вновь приостановила следствие по делу Охендовского

Политика

Специализированная антикоррупционная прокуратура опять приостановила досудебное расследование по уголовному производству касательно председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец, передает Укринформ.

«Досудебное расследование приостановлено 25 апреля», — сказал Кравец.

Он отметил, что следствие было повторно приостановлено из-за того, что сейчас не получены ответы на все международно-правовые поручения.

Отметим, что САП ранее приостановила следствие по делу Охендовского на основании направления запросов в Германии, Австрии и Франции. А суд, отменив постановление руководителя САП о приостановлении следствия, указал на то, что ответы на запросы из этих стран уже поступили.

3 апреля Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Напомним, в прошлом 2017 году, Михаилу Охендовскому (полномочия которого, как и большинства членов ЦИК, закончились еще три года назад) начислили за июнь зарплату в размере 101 813 гривен. Из них 51 831 гривня — материальная помощь для разрешения социально-бытовых вопросов. И это при том, что супруга Михаила Охендовского, согласно его декларации за прошлый год, одолжила третьим лицам 400 тысяч долларов.