«Місцеві лакшері-модники десь зі Львова мали б помітити, як треба ходити на пʼянки»: журналістка про хайп навколо виступу держсекретаря США в барі Києва

Про візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та його виступ в одному з барів Києва висловилася на своїй сторінці у соцмережі українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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«Блінкен, бари і гітара.

Трошки зведемо головні меседжі візиту.

Блінкен мав головний виступ перед студентами КПІ. Чому не перед урядом чи Радою? Бо виступи в цих органах — це те саме, що метати бісер перед свинями. Ні уряд, ні Рада нинішніх конфігурацій нічого не вирішують. Тому Блінкен пішов і чітко розклав усе перед студентами КПІ — думаю, не секрет, що низка випускників цього університету стали ударною силою низки здорових процесів воюючої країни та армії. Прям де щось хороше і робоче — там потужні рученьки-другі вчорашнього «капеішника».

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Меседжі із КПІ більш ніж чіткі.

«Ми бачимо, що реформи отримують підтримку на папері, але вони мають реалізовуватися. Зокрема, має бути викорінена корупція — раз і назавжди. Перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною росії, а перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на росію». Дуже логічно, з огляду, що робить Зе-команда під прикриттям військового стану.

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«Корупція зменшує військовий потенціал». Думаю, кожна здорова людина розуміє, як кірющенки і всякі єрмаки напряму зменшують наші негумові оборонні спроможності. І цим ще більше підривають довіру Заходу.

Про економіку. Блінкен сказав, що український економічний потенціал «зможе розквітнути» лише в тому випадку, якщо інвестори «зможуть розраховувати на рівні правила гри».

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«путін знає, наскільки потужною може бути корупція і як вона може сіяти недовіру в суспільстві, і може підривати суспільні інститути». Все чітко. Практики Татарова та Шурми — це чисто російські кальки.

Ці слова абсолютно накладаються на недавню заяву Пенні Пріцкер, що американці попереджали українську владу, що «йдеться не лише про ухвалення законів, а йдеться про абсолютний зсув парадигми в культурі боротьби з корупцією».

Далі Блінкен як доросла людина сказав пару слів про мобілізацію. «Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок», — зауважив глава американської дипломатії. Він зазначив, що це дозволить одночасно забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, мобілізація також дозволить Україні зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.

Якщо Зеленський як верховний головнокомандувач боїться сказати таке вслух, то Блінкен нарешті це озвучив. І не комусь там, а студентам політеху, які база ВПК і науково-технічного прогресу.

Далі — неофіційна програма.

Похід в піцерію «Ветерано» — повага до справи ветеранів.

Вечірній захід в BarmanDictat — зустріч з українським бізнесом. Без інвестиційної няні Єрмака та Шурми з Єрмаком. Лише дорослі і відповідальні люди.

Пісня зі сцени — Rockin' in the Free World. Це символічна пісня для американського світу, яку хотів ще 2015 собі нагло вкрасти Трамп.

Як пише американська преса, це був експромт.

На сцену держсекретаря США запросили учасники гурту, які виступали у закладі. Там же зі сцени Блінкен згадав про Харків:

«Ваші солдати, ваші громадяни — особливо на північному сході, в Харкові, — дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами».

Тобто мені не дуже зрозуміла істерика багатьох, «ой Блінкен бухає в барах, а люди на прикордонні вмирають». Треба трошки відставляти емоції і вникати в контекст західної дипломатії. Для тих умніків, які мені зараз напишуть «ти тупа свиня, яка сидить в Києві, а люди страждають» — скажу одне: мої батьки дуже недалеко від кордону з рф, який прострілюється КАБами, і ми розглядаємо різні варіанти. Емоції тут не допомагають, помагають плани А і Б.

І трошки по спекуляціях.

«Блінкен мав приїхати до Харкова». Є така штука, як протокол безпеки. Це друга людина в системі влади США, і зараз набагато ефективніша за Байдена. Росіяни би не упустили шансу ліквідувати таку особу — це раз. А друге, це все-таки не атракціон.

«Блінкен мав піти на кладовище, а не сидіти в барі». У вихідні дні в барах нема де яблуку впасти, я не думаю, що українці відвідують самі військові кладовища. Від Блінкена треба не відвідин кладовищ, а пакетів допомоги, аби кладовища були менші.

«На заході сидів гендиректор Yasno Сергій Коваленко і бухав, поки країна сиділа без світла». Сидів і, очевидно, домовлявся за своїми каналами про ремонти і обладнання, як це часто буває. Це ж точно не Єрмак робитиме.

«Харків у вогні, а Блінкен розважається». Тут точно не варто кпинити одного з небагатьох політиків, який постійно і наполегливо відстоює інтереси України у світі. Ліпше спитати про фортифікації До і Після у власної влади, яка щедро годувалась з податків харківʼян.

«Сидять в барах і відірвались від народу». Тут варто нагадати, що BarmanDictat — не просто бар з гарною картою алкоголю. Це великий хаб для низки соціальних і військових проєктів.

До слова, наші місцеві лакшері-модники десь зі Львова мали би зафіксувати, як треба ходити на пʼянки. В джинсах і без брендів, які випалюють очі. Тьолкам із знаменитих тус на замітку", — написала Данилюк-Ярмолаєва у фейсбуці.

Раніше «ФАКТИ» повідмляли, що стали відомі головні теми переговорів Зеленського з Блінкеном.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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