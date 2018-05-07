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19-летнюю жену бывшего топ-менеджера «Лукойла» обокрали, пока она спала в подъезде на лестнице (фото)
19-летняя супруга бывшего топ-менеджера «Лукойла», 55-летнего российского миллионера Валентина Иванова, стала жертвой воров в Москве. Как сообщает издание Lenta.ru, модель Лиза Адаменко, отдохнув и выпив с друзьями, заснула на ступеньках в подъезде своего дома после того, как обнаружила, что потеряла ключи от квартиры. А когда проснулась, недосчиталась бриллиантового кольца стоимостью 750 тысяч долларов, сумочки от Chanel за восемь тысяч долларов, а также кошелька с десятью тысячами рублей (около 160 долларов).
Адаменко сообщила о происшествии в полицию. По горячим следам найти похищенное не получилось.
В 2017 году Лиза Адаменко подавала заявление в правоохранительные органы на мужа, которого обвиняла в том, что он избил ее в одном из ночных клубов. И Иванов обвинял жену в изменах.
Валентин Иванов женился на модели Лизе Адаменко в июне 2016 года. По слухам, их роман начался, еще когда начинающей модели было всего лишь 13 лет.
Валентин — сын знаменитого детского писателя и сценариста Альберта Иванова, автора книг о приключениях Хомы и Суслика, сценариста фильма «Семь стариков и одна девушка», эпизодическую детскую роль в котором сыграл восьмилетний Валя.
Альберт Иванов — единоутробный брат жены режиссера Никиты Михалкова, Татьяны Михалковой.
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