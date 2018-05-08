Праздновать 9 мая День Победы — это «абсолютно правильно», — Вятрович

Украина

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что украинцам стоит отмечать два праздника: День памяти и примирения — 8 мая и День Победы — 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Я считаю, что формат, который мы имеем сейчас, когда мы празднуем 8 мая День памяти и примирения, а 9 мая мы отмечаем День победы над нацизмом (мы не говорим здесь о полной победе, так как, к сожалению, был побежден только нацистский тоталитарный режим и Украина оказалась в тисках коммунистического тоталитарного режима) — это правильный абсолютно путь!» — заявил он.

Вятрович отметил, что, по его мнению, лучше было бы перенести выходной день с 9 мая на 8 мая.

«8 мая — это день, когда люди склоняют свои головы над могилами погибших и вспоминают живых участников этой войны. А 9 мая — это, к сожалению, день, когда мы увидим драки и желающих походить под портретом палача Сталина на наших улицах», — заявил историк.

Он убежден, что этот новый формат памяти и примирения приблизит Украину к европейским практикам чествования погибших во Второй мировой войне.

Вятрович также прокомментировал скандал, связанный с немецким спортивным брендом Adidas, который хотел продавать в Украине футболки с коммунистической символикой.

«Считаем такие предложения абсолютно недопустимыми, и с юридической точки зрения, так как в Украине абсолютно недопустима пропаганда тоталитарного режима, и с моральной точки зрения, принимая во внимание, что с этой символикой в Украине и других странах бывшего Советского Союза были убиты миллионы людей! Поэтому мы вчера обратились официально с письмом-предупреждением, что если такая продукция попадет на украинский рынок, мы вынуждены будем обращаться в правоохранительные органы», — заявил он.

Также он высказал опасения, что 9 мая 2018 года будет много провокаций и политических шоу и призвал политиков воздержаться от этого!

«К сожалению, боюсь, что завтра будет много разного рода провокаций и, я надеюсь, что украинские правоохранительные органы не позволят использовать запрещенную символику: гергиевкую ленту и коммунистические символы», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», немецкий производитель Adidas выпустил платье-майку с советской символикой Russia Tank dress. После письма от Института национальной памяти компания убрала фото одежды с советской символикой со своих официальных ресурсов.