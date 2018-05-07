Бренд Adidas удалил с сайтов фото одежды с советской символикой

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Немецкий спортивный бренд Adidas убрал фото одежды с советской символикой с своих официальных ресурсов. Об этом пишет «Громадське».

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Соответствующая информация размещена на официальном сайте компании и в официальном интернет-магазине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», немецкий производитель Adidas выпустил платье-майку с советской символикой Russia Tank dress, которую раскритиковали в Литве и Украине. Теперь на ресурсах осталась только продукция с государственной символикой России.

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Также сообщалось о том, что украинский институт национальной памяти обратился к дочернему предприятию спортивного бренда Adidas в Украине с напоминания об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима. Кроме того, ранее Министерство иностранных дел Литвы выразило удивление из-за использования советской символики спортивным брендом Adidas. Также в ведомстве заявили, что Adidas «болен» имперской ностальгией".