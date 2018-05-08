Врачи спасли киевлянина, которому в голову вонзили 12-сантиметровый нож (фото 18+)

Происшествия

Нож, по рукоять вошедший в голову через ухо, извлекли врачи Института нейрохирургии. «Вместе с Каджая Нико Владимировичем закрытие отоликвореи после открытого проникающего ножевого ранения височной кости. Институт нейрохирургии», — подписал опубликованные в Facebook фото врач Андрей Бобров.

Закрытие отоликвореи (истечения спинномозговой жидкости в ухо) было второй операцией. Нож извлекался несколькими днями ранее дежурным доктором Гацким в ходе шестичасовой операции. Пострадавший пришел в сознание спустя неделю после ранения.

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Трое друзей отдыхали недалеко от железнодорожного вокзала. Около полуночи, оставив на несколько минут товарища возле ларька у выхода из метро «Вокзальная», двое мужчин отошли. Когда вернулись, обнаружили друга лежащим на земле с ножом в ухе и вызвали полицию и «скорую». К сожалению, ни пострадавший (29-летний киевлянин), ни его приятели ничего не смогли сообщить правоохранителям об обстоятельствах произошедшего, рассказала «ФАКТАМ» старший инспектор отдела коммуникации Екатерина Полищук.

По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Злоумышленник пока не задержан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Тернопольщине 19-летняя ревнивица заколола подругу вилами.

Фото из Facebook Andrey Bobrov