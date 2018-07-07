Одному из военных, раненных на Ривненском полигоне, понадобилась ампутация

Происшествия

Девять военнослужащих, раненых во время взрыва на полигоне 6 июля, продолжают лечение в медучреждениях Ривненской и Львовской областей. Состояние троих пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое.

Шестеро пострадавших находятся в Ривненском военном госпитале. «Больные все чувствуют себя хорошо, адаптируются потихоньку, с ними работает психолог, — рассказал заместитель начальника госпиталя Валерий Чорнобривец в эфире UA: Рівне. — Жалоб нет, все идет по плану. Все осколки непроникающие, поверхностные. С проникающими осколками отправили во Львов. У одного травматическая ампутация мизинца. Все в сознании, передвигаются своим ходом. Состояние удовлетворительное».

Трое военных получили более серьезные травмы и были авиатранспортом доставлены во Львовский военный госпиталь. Состояние трех бойцов стабильно тяжелое, рассказали в эфире «5 канала» врачи Львовского госпиталя.

Напомним, взрыв на Ровенском военном полигоне случился утром 6 июля — в канале ствола миномета сдетонировал боеприпас. Погибли трое бойцов 128-й отдельной горной бригады. Еще девять военных получили ранения. На Закарпатье из-за смерти бойцов 7 июля объявлен День траура.

Президент Петр Порошенко распорядился временно запретить использование минометов «Молот», пока не станут понятны причины трагедии.