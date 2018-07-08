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Полицейские попали в ДТП в Киеве
Рано утром в воскресенье, 8 июля, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участие патрульного автомобиля.
«Ночью, почти под утро, в Голосеевском районе города Киева, а именно — на улице Васильковской, 3, произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos. У участников аварии версии различаются, поэтому можно только порадоваться, что все остались живы и невредимы», — сообщает Киев Оперативный.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в ДТП погиб известный украинский мотогонщик.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”