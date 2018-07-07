Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В Харькове в ДТП погиб известный украинский мотогонщик (фото)

14:14 7 июля 2018   552
Гонщик
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в ДТП погиб профессиональный украинский мотогонщик, тренер по мотокроссу, чемпион Украины Андрей Бессонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Федерации мотокросса Украины.

Друзья гонщика сообщили, что он 6 июля ехал на велосипеде, когда его сбил внедорожник Toyota. После того, как автомобиль переехал велосипедиста, он вылетел на бордюр и врезался в дерево.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.

На месте ДТП

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях пишут, что внедорожником управляла пожилая женщина, которая везла ребенка.

Напоминаем, на Кировоградщине попал в ДТП народный депутат.

Фото 2day.kh.ua/

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины