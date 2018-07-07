Политика

В Харькове в ДТП погиб известный украинский мотогонщик (фото)

В Харькове в ДТП погиб профессиональный украинский мотогонщик, тренер по мотокроссу, чемпион Украины Андрей Бессонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Федерации мотокросса Украины.

Друзья гонщика сообщили, что он 6 июля ехал на велосипеде, когда его сбил внедорожник Toyota. После того, как автомобиль переехал велосипедиста, он вылетел на бордюр и врезался в дерево.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.

На месте ДТП

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях пишут, что внедорожником управляла пожилая женщина, которая везла ребенка.

Напоминаем, на Кировоградщине попал в ДТП народный депутат.

Фото 2day.kh.ua/