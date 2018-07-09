Общество

От 9 до 12 тысяч в день: количество безвизовых путешественников растет

В Государственной пограничной службе Украины констатируют стремительный рост количества украинцев, пользующихся безвизовым режимом поездок за рубеж.

«Анализ трафика украинцев, едущих в страны ЕС, красноречиво свидетельствует, что безвизовый режим открыл для граждан Украины новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский союз. Так, с начала действия безвиза (с 11 июня 2017 года) по конец июня этого года зафиксировано более 21 миллиона пересечений границы украинцами», — сообщают в ведомстве.

По данным Госпогранслужбы, растет и количество тех, кто следуют в страны ЕС исключительно по биометрическим паспортам: «Только в июне этого года зафиксирована 221 тысяча поездок, что в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток действия безвиза (96 тысяч человек). Сейчас количество украинцев, пользующихся безвизом, составляет от девяти до 12 тысяч в сутки».

Также сообщается, что Государственная пограничная служба Украины в течение 2015−2017 годов выполнила все определенные Планом либерализации ЕС визового режима задачи. В частности, почти 160 пунктов пропуска оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола. Сейчас современные технические средства позволяют пограничникам автоматически проверять все типы биометрических документов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Сербия договорились о расширении соглашения о безвизовом режиме.