В крымском "суде" разваливается дело "украинских диверсантов"

Политика

В «Верховном суде» Крыма 3 мая состоялось очередное судебное заседание по делу «украинского диверсанта» Евгения Панова. По информации адвоката Дмитрия Динзе, на заседании допросили четырех свидетелей обвинения: двоих понятых, представителя МУП (коммунальное предприятие) и другого фигуранта этого дела — Андрея Захтея.

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Как сообщила Крымская правозащитная группа, Андрей Захтей отказался давать показания «суду». Гражданин Украины подтвердил те письменные показания, которые дал во время досудебного следствия. Согласно этим показаниям, Захтей не был до начала следствия знаком с Евгением Пановым.

Ранее российские спецслужбы заявляли, что Панов и Захтей якобы были членами одной «группы диверсантов», которая, по версии ФСБ РФ, планировала совершить теракты в Крыму. Позже, находясь в СИЗО, Андрей Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ Захтея от адвоката по соглашению.

Далее суд допросил одного из свидетелей, который был понятым во время опечатывания автомобиля Панова после его задержания при въезде в Крым. Защитник Дмитрий Динзе отметил, что этот свидетель подробно сообщил суду интересующие сторону обвинения детали, но в то же время не смог ответить на уточняющие вопросы стороны защиты, ссылаясь на то, что уже забыл эти подробности.

Сотрудник коммунального предприятия рассказал о том, какой мог быть ущерб нанесен его предприятию в случае, если бы «украинским диверсантам» удалось отравить воду. «Было бы все очень плохо», — заявил он.

Следующее судебное заседание состоится 4 мая.

Напомним, гражданина Украины Евгения Панова обвиняют в том, что он якобы «планировал диверсию на гражданских и военных объектах в Крыму», в том числе на водоснабжающем предприятии. Также в обвинительном заключении указано, что «диверсанты» якобы собирались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С1».

Фото simf100.ru