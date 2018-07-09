Борис Джонсон объяснил причины ухода в отставку

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Выступивший с заявлением об отставке с должности министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснил, что решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй, опубликованном в Twitter.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.

В нем Джонсон пишет, что осознал, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.

«В пятницу я признал, что мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Терезу Мэй, — ред.), как минимум, с достижением кабинетом министров решения по дальнейшему движению вперед», — сообщил он в заявлении.

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Джонсон считает, что идея Brexit «умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе», а линия, предложенная Мэй, означает, что Великобритания «действительно направилась к статусу колонии». При этом он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за плодотворную совместную работу.

«Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей»,— отмечается в письме Джонсона.

Напомним, что ранее Джонсон заявил, что королевство в скором времени превратится в колонию Европейского союза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уход Джонсона грозит развалом действующего кабинета министров, а, значит, и отставкой Мэй.