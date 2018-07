Борис Джонсон объяснил причины ухода в отставку

Выступивший с заявлением об отставке с должности министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснил, что решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй, опубликованном в Twitter.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF