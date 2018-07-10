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Викторию Скрипаль трудоустроил пропагандистский российский телеканал

10:51 10 июля 2018   133
Виктория Скрипаль
Инф. «ФАКТОВ»

Племянница пострадавшего от биологического оружия на территории Великобритании Сергея Скрипаля Виктория получила работу в компании, которая производит передачи для российского «Первого канала». Это установили журналисты Би-би-си.

Как следует из документов, которые Скрипаль продемонстрировала Русской службе Би-би-си, в апреле она заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом». Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО «Директ» с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей.

Кроме того, по их данным, гонорар Виктории за постоянное появление в эфире появляется в эфире пропагандистского ток-шоу «Пусть говорят» составляет не меньше нескольких сотен тысяч рублей.

По словам дипломатического обозревателя Би-би-си Джеймса Ландейла, власти Великобритании считают, что Виктория стала пешкой, попав под влияние Кремля.

Тем не менее в ближайшее время она собирается в очередной раз подавать документы для получения британской визы, невзирая на предыдущие отказы.

Напомним, в настоящее время в Британии расследуют новый случай отравления веществом «Новичок».

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