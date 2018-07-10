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США перебрасывают в Европу танковую бригаду, — генсек НАТО
США и Канада существенно усиливают свое военное присутствие в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе, который транслировал телеканал «112 Украина».
«США и Канада увеличили присутствие в Европе, в том числе, и в Польше. И нам следует понимать, что несмотря на тот факт, что Холодная война закончилась и было значительное сокращение военного присутствия США и Канады в Европе (последний боевой танк США в 2013 году покинул Европу), сейчас в Европу перебрасывают танковую бригаду! То есть, мы видим увеличение присутствия США и Канады в Европе», — сказал он.
По его словам, США размещают свои военные контингенты в разных странах Европы.
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«США размещает свои войска в разных частях Европы и это происходит, в том числе, в рамках процессов ротации, в частности, в странах Балтии», — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО сообщил, что в будущем Альянс сможет быстро перебрасывать войска из США и Канады в Европу в случае необходимости.
«У нас есть готовность увеличения присутствия НАТО и мы сегодня примем решение о том, чтобы иметь возможность быстро увеличивать военный контингент, быстро перебрасывать войска (в Европу. — Авт.)», — заявил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.
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