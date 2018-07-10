Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США перебрасывают в Европу танковую бригаду, — генсек НАТО

16:16 10 июля 2018   128
Йенс Столтенберг
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

США и Канада существенно усиливают свое военное присутствие в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе, который транслировал телеканал «112 Украина».

«США и Канада увеличили присутствие в Европе, в том числе, и в Польше. И нам следует понимать, что несмотря на тот факт, что Холодная война закончилась и было значительное сокращение военного присутствия США и Канады в Европе (последний боевой танк США в 2013 году покинул Европу), сейчас в Европу перебрасывают танковую бригаду! То есть, мы видим увеличение присутствия США и Канады в Европе», — сказал он.

По его словам, США размещают свои военные контингенты в разных странах Европы.

Читайте также: Трамп обеспокоен гигантским ядерным арсеналом РФ, — российский политик

«США размещает свои войска в разных частях Европы и это происходит, в том числе, в рамках процессов ротации, в частности, в странах Балтии», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО сообщил, что в будущем Альянс сможет быстро перебрасывать войска из США и Канады в Европу в случае необходимости.

«У нас есть готовность увеличения присутствия НАТО и мы сегодня примем решение о том, чтобы иметь возможность быстро увеличивать военный контингент, быстро перебрасывать войска (в Европу. — Авт.)», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины