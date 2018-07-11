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Фронтовые сводки: самым горячим остается мариупольское направление
За прошедшие сутки 10 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой украинской армией. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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Как сообщает штаб ООС, российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие. Самой горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на открытие огня.
С полуночи 11 июля боевики российских оккупационных войск пять раз нарушили режим прекращения огня, в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. На Светлодарском и Донецком направлениях противник обстреливал позиции наших защитников у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.
По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.
Напомним, 10 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы населенного пункта Золотое-4. Жертв среди мирных жителей нет.
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