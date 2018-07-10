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Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4, есть разрушения (фото)

15:06 10 июля 2018   53
Снаряд
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4 в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что были разрушены придомовые постройки на одном из подворий в центре города.

Обстрел велся с территории, подконтрольной боевикам.

«Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4», — говорится в сообщении.

Жертв среди мирных жителей нет.

Напомним, за минувшие сутки, 9 июля, боевики 23 раза обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе.

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