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Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4, есть разрушения (фото)
Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4 в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Отмечается, что были разрушены придомовые постройки на одном из подворий в центре города.
Обстрел велся с территории, подконтрольной боевикам.
«Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4», — говорится в сообщении.
Жертв среди мирных жителей нет.
Напомним, за минувшие сутки, 9 июля, боевики 23 раза обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе.
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