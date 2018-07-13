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Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов
Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают решение Греции о выдворении двух дипломатов Российской Федерации (РФ) из страны. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Гизер Нойерт в Twitter.
#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.— Heather Nauert (@statedeptspox) 12 июля 2018 г.
Она отметила, что Соединенные Штаты приветствуют выдворение Грецией российских дипломатов за попытку вмешательства в политику страны.
«Мы поддерживаем Грецию, которая защищает свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение»,— отметила Нойерт.
Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что правительство Греции решило выдворить двух дипломатов Российской Федерации. Также было принято решение о запрете о въезде в страну еще двум российским дипломатам.
Представители России, по утверждениям властей Греции, пытались струтитися во внутренние дела страны.
Также россиян подозревают в незаконной деятельности, что подрывает национальную безопасность Греции.
Добавим, ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили о решении выслать из страны 60 дипломатов РФ и закрыть консульство России в Сиэтле. В США отметили, что из Штатов выслали 12 дипломатов РФ при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Причиной такого шага в администрации президента назвали «тайные операции разведки, которые подрывают национальную безопасность США».
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