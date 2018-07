Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов.

Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают решение Греции о выдворении двух дипломатов Российской Федерации (РФ) из страны. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Гизер Нойерт в Twitter.

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.