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Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают решение Греции о выдворении двух дипломатов Российской Федерации (РФ) из страны. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Гизер Нойерт в Twitter.

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior. — Heather Nauert (@statedeptspox) 12 июля 2018 г.

Она отметила, что Соединенные Штаты приветствуют выдворение Грецией российских дипломатов за попытку вмешательства в политику страны.

«Мы поддерживаем Грецию, которая защищает свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение»,— отметила Нойерт.

Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что правительство Греции решило выдворить двух дипломатов Российской Федерации. Также было принято решение о запрете о въезде в страну еще двум российским дипломатам.

Представители России, по утверждениям властей Греции, пытались струтитися во внутренние дела страны.

Также россиян подозревают в незаконной деятельности, что подрывает национальную безопасность Греции.

Добавим, ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили о решении выслать из страны 60 дипломатов РФ и закрыть консульство России в Сиэтле. В США отметили, что из Штатов выслали 12 дипломатов РФ при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Причиной такого шага в администрации президента назвали «тайные операции разведки, которые подрывают национальную безопасность США».