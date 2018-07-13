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Бывший игрок сборной Англии правильно предсказал финалистов ЧМ (видео)

11:47 13 июля 2018   102
Бывший игрок сборной Англии правильно предсказал финалистов ЧМ (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман (на фото слева) продемонстрировал невероятные способности к предсказаниям. В эфире британского телеканала ESPN он сделал свой прогноз накануне старта плей-офф чемпионата мира, «проведя» по сетке команды.

Как оказалось в итоге, Макманаман угадал шестерых из восьми четвертьфиналистов (Стив «промахнулся» лишь со сборными Испании и Португалии), а также правильно предсказал полуфинальные пары и финалистов.

Примечательно, что на вопрос, кто же победит в финале, бывший футболист, не задумываясь, назвал Францию. Что ж, остается дождаться 15 июля, чтобы посмотреть, сбудется ли и этот прогноз Стива.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что руководство сборной Хорватии пригласило на финал мундиаля бронзовых призеров ЧМ-1998.

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