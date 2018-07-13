Украина

Украинцев предупредили о шквалах, грозах, селях и пожарах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине 13 июля — днем ожидаются грозы, в северных и центральных областях — шквалы 15−20 метров в секунду. Информация размещена на сайте спасателей.

Здесь уточняют, что грозы ожидаются в центральных, западных и северных регионах Украины. Не станет исключением Киевщина, где кроме грозы, ожидаются шквалы 15−18 метров в секунду.

На западе страны прогнозируется подъем воды на 0,2−0,8 м в реках бассейна Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области).

«В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза возникновения отдельных селей, что может иметь опасные последствия», — предупреждают спасатели.

Тем временем южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также на Сумщине будет отмечаться высокий (V класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптик объяснила ухудшение погоды 13 марта действием циклона.

