Как провести вечер пятницы: советы от Супрун

Украина

Расслабиться и отдохнуть в пятничный вечер после насыщенной трудовой недели можно и не за бокалом спиртного напитка в душном заведении. С такой рекомендацией к украинцам обратилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Если ищете, как провести вечер пятницы интересно, насыщенно, а главное — с пользой для здоровья — вот несколько идей! Отличная альтернатива, чтобы расслабиться и отдохнуть не за бокалом в душном заведении»,— написала она.

Что же предлагает чиновница вместо «заунывного времяпрепроведения» в барах и ресторанах? Приводим несколько ее рекомендаций.

Погуляйте в местах, где никогда не были

Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимые для нашего организма.

«Даже критически необходимы после недельного сидения в офисах. Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворики, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели», — отмечает Супрун.

При этом незабудьте спрятать свой смартфон.

А на выходные можно даже запланировать путешествие по Украине, ведь у нас столько увлекательных видов, считает и.о. министра.

Выйдите на пробежку или покатайтесь на велосипеде

Физическая активность — это всегда хорошо! Во-первых — это лучший способ снять стресс после рабочего дня. Во-вторых, даже 30 минут регулярных занятий спортом в день увеличат вашу жизнь на два года.

«Не ждите до понедельника, чтобы начать делать это. Пятница также замечательный день!»— подчеркивает глава Минздрава.

Насладитесь полезной пищей

По словам Супрун, если вы все же запланировали встречу с друзьями в любимом заведении или ужин дома, для блюд на ужин выберите продукты, которые входят в состав Средиземноморской диеты. Она очень полезна и достаточно доступна, особенно летом.

Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба, птица и молочные продукты. Кроме того, такое питание поддержит вашу сердечно-сосудистую систему и снизит риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств.

Узнайте об изменениях в системе здравоохранения

Весьма ценный совет, по мнению Супрун: многие социологические опросы говорят, что среди всех изменений, которые происходят в стране, украинцы больше осведомлены именно о трансформации системы здравоохранения. Впрочем, эти изменения касаются всех.

Поспите вдоволь

Действительно, иногда лучше пожертвовать насыщенным вечером, чтобы восстановить силы. Здоровый сон необходим всем. Поэтому если у вас была напряженная неделя — ложитесь спать пораньше.

Надеемся, что кому-то из читателей «ФАКТОВ» вполне пригодятся советы, высказанные руководителям Минздрава. Остальным же просто пожелаем хорошего самочувствия, отличного настроения и увлекательных выходных! Всегда ждем вас на нашем сайте!

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун назвала альтернативу очистительным диетам.