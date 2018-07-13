- 20:54 Инцидент в Эймсбери: установлен источник отравления «Новичком»
- 20:30 «Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев
- 20:28 Выборы в Америке: в хакерской атаке обвинили 12 разведчиков из РФ
- 20:24 Как провести вечер пятницы: советы от Супрун
- 19:48 Закон о "евробляхах": фискалы сообщили подробности
- 19:47 Коллапс в метро Киева: повышение цен на проезд вызвало огромные очереди
- 19:16 Фронтовые сводки: ранен украинский боец
- 19:01 ЧМ-2022: чемпионат по футболу впервые проведут зимой
- 18:50 Супрун назвала альтернативу очистительным диетам
- 18:33 Российские тюремщики заявили об "удовлетворительном состоянии здоровья" Сенцова
«Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев
В пятницу, 13 июля, киевское «Динамо» провело предпоследний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Александра Хацкевича стал местный клуб «Тельфс», занявший в прошлом сезоне второе место в региональной австрийской лиге (четвертый дивизион). «Бело-синие» прогнозируемо разгромили оппонента — 9:0 (Шапаренко, 24, Русин, 26, Андриевский, 43, 58, Смирный, 69, Дегтярев, 72, Буяльский, 78, 90, с пенальти, Алибеков, 88, с пенальти).
Отмечу, что этот матч стал дебютным в динамовской команде для 25-летнего бразильского защитника Сидклея (на фото), который провел на поле первый тайм. Кроме того, первый мяч в составе «Динамо» провел находящийся на просмотре форвард «Полтавы» Максим Дегтярев.
В субботу, 14 июля, подопечные Хацкевича проведут контрольный поединок с чешской «Викторией» из Пльзени, после чего рейсом из Инсбрука вернутся домой.
Восемнадцатого июля на «Олимпийском» ФК «Динамо» представит новую игровую форму New Balance, в которой команда впервые выйдет на поле в поединке за Суперкубок Украины против «Шахтера» (21 июля в Одессе).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.
влажность:
давление:
ветер:
“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”