«Динамо» в дебютном матче бразильца Сидклея разгромило австрийцев

Спорт

В пятницу, 13 июля, киевское «Динамо» провело предпоследний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Александра Хацкевича стал местный клуб «Тельфс», занявший в прошлом сезоне второе место в региональной австрийской лиге (четвертый дивизион). «Бело-синие» прогнозируемо разгромили оппонента — 9:0 (Шапаренко, 24, Русин, 26, Андриевский, 43, 58, Смирный, 69, Дегтярев, 72, Буяльский, 78, 90, с пенальти, Алибеков, 88, с пенальти).

Отмечу, что этот матч стал дебютным в динамовской команде для 25-летнего бразильского защитника Сидклея (на фото), который провел на поле первый тайм. Кроме того, первый мяч в составе «Динамо» провел находящийся на просмотре форвард «Полтавы» Максим Дегтярев.

В субботу, 14 июля, подопечные Хацкевича проведут контрольный поединок с чешской «Викторией» из Пльзени, после чего рейсом из Инсбрука вернутся домой.

Восемнадцатого июля на «Олимпийском» ФК «Динамо» представит новую игровую форму New Balance, в которой команда впервые выйдет на поле в поединке за Суперкубок Украины против «Шахтера» (21 июля в Одессе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило еще одного бразильца.