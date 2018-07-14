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Наука и технологии

Названы производители самых ненадежных Android-смартфонов

6:35 14 июля 2018   70
Смартфон
Инф. «ФАКТОВ»

Компания по обеспечению безопасности данных Blancco провела исследование с целью выяснить производителей самых ненадежных смартфонов. Результаты исследования размещены на сайте компании.

Согласно полученным данным, смартфоны Samsung оказались самыми ненадежными устройствами на базе Android. Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,4%.

Второе место в списке занимает Xiaomi с 14,2% сбоев. Тройку «лидеров» замыкает Motorola с антирейтингом 9,6%.

В топ-5 также вошли смартфоны компаний Huawei и InFocus.

Относительно не-Android-смартфонов специалисты вынесли следующий вердикт: наиболее проблемными устройствами фирмы Apple стали iPhone 6 и iPhone 6s в том числе из-за проблем в работе сенсора и Bluetooth.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Львовщине задержали хакера, который взламывал аккаунты украинцев в соцсетях при помощи гаджетов на ОС Android.

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