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Названы производители самых ненадежных Android-смартфонов
Компания по обеспечению безопасности данных Blancco провела исследование с целью выяснить производителей самых ненадежных смартфонов. Результаты исследования размещены на сайте компании.
Согласно полученным данным, смартфоны Samsung оказались самыми ненадежными устройствами на базе Android. Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,4%.
Второе место в списке занимает Xiaomi с 14,2% сбоев. Тройку «лидеров» замыкает Motorola с антирейтингом 9,6%.
В топ-5 также вошли смартфоны компаний Huawei и InFocus.
Относительно не-Android-смартфонов специалисты вынесли следующий вердикт: наиболее проблемными устройствами фирмы Apple стали iPhone 6 и iPhone 6s в том числе из-за проблем в работе сенсора и Bluetooth.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Львовщине задержали хакера, который взламывал аккаунты украинцев в соцсетях при помощи гаджетов на ОС Android.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”