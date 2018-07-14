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Новая мода в Донецке: камуфляж и шпильки
Фото разместил в соцсетях дончанин, который пишет под ником Залишенець Донецький.
Пользователи соцсети жестко отреагировали на снимок в «Твиттере»: пособница боевиков разгуливает по оккупированному городу в камуфляже и на… шпильках. Они тут же назвали девицу «боевой подругой Захарченко». Сам автор прокомментировал (орфография сохранена) так: «Вояка на каблуках. Обережно! На вулицях «Альпачэнкі».
«Новая мода», «Вона із загону спєцопєрацій. Йде на заданіє», «Домой с работы идет…», «Тактические шпильки. Сразу видно», — иронизирует народ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский террорист Стрелков опять готов воевать за «ДНР».
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”