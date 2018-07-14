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Украина

Новая мода в Донецке: камуфляж и шпильки

11:52 14 июля 2018   258
«ополченка ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Фото разместил в соцсетях дончанин, который пишет под ником Залишенець Донецький.

Пользователи соцсети жестко отреагировали на снимок в «Твиттере»: пособница боевиков разгуливает по оккупированному городу в камуфляже и на… шпильках. Они тут же назвали девицу «боевой подругой Захарченко». Сам автор прокомментировал (орфография сохранена) так: «Вояка на каблуках. Обережно! На вулицях «Альпачэнкі».

«Новая мода», «Вона із загону спєцопєрацій. Йде на заданіє», «Домой с работы идет…», «Тактические шпильки. Сразу видно», — иронизирует народ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский террорист Стрелков опять готов воевать за «ДНР».

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