- 16:02 Порошенко о контракте с Airbus: "Часть вертолетов отдадим армии"
- 15:43 Спасатели объявили штормовое предупреждение в центре Украины и на Сумщине
- 15:10 В Киеве подписали полумилиардный контракт с Airbus: первые вертолеты поступят до конца года
- 14:50 В Турции скончался турист из Запорожья, зверски избитый россиянином
- 14:29 В Перечине выяснили, чем занимался глава района между первым и вторым ДТП
- 13:50 В центре Одессы лошадь не выдержала эксплуатации туристами
- 13:14 Бой Усик – Гассиев под угрозой срыва
- 13:03 Российская актриса получила ожоги 50 процентов тела
- 12:59 Генпрокуратура завершила расследование дела против одиозных судей ВХСУ
- 12:20 Стала известна дальнейшая судьба Верки Сердючки
Спасатели объявили штормовое предупреждение в центре Украины и на Сумщине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Украине в ближайшие часы и до конца суток. Информация об этом размещена на сайте спасателей.
В восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до конца суток ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17−22 метров в сутки.
Одновременно 15−17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,2−1,0 м.
Напомним, в пятницу, 13 июля, спасатели предупредили о возможности образования селевых потоков в украинских Карпатах.
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”