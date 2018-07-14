Происшествия

Спасатели объявили штормовое предупреждение в центре Украины и на Сумщине

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Украине в ближайшие часы и до конца суток. Информация об этом размещена на сайте спасателей.

В восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до конца суток ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17−22 метров в сутки.

Одновременно 15−17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,2−1,0 м.

Напомним, в пятницу, 13 июля, спасатели предупредили о возможности образования селевых потоков в украинских Карпатах.

