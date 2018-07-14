Суд не смог избрать меру пресечения чиновнику, совершившему смертельное ДТП в Перечине

Происшествия

Ужгородский горрайонный суд на заседании 14 июля не смог избрать меру пресечения главе Перечинской районной государственной администрации Виктору Олефиру, который накануне совершил смертельное ДТП. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

По ходатайству стороны защиты заседание суда перенесено на понедельник, 16 июля. До суда он останется в СИЗО.

По словам адвоката, из-за проведения освидетельствования его клиента для установления уровня алкогольного опьянения он не успел ни пообщаться со своим подзащитным, ни никнуть в суть дела.

После задержания Олефиру объявили о подозрении в совершении аварии, в результате которой погибла одна женщина и еще одна находится в реанимации. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего»).

Кроме того, по словам главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, Олефира уже уволили с занимаемой должности.

Напомним, в Перечине выяснили, чем занимался глава района между первым и вторым ДТП.