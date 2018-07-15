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Российские пограничники отобрали у активистов плакаты в поддержку Сенцова
Российские пограничники не дали активистам вывезти в Финляндию плакаты «Save Oleg Sentsov!» и баннеры в поддержку политзаключенных. Двуязычный баннер «Free political prisoners / Свободу политзаключенным» авторы предполагали развернуть во время встречи в Хельсинки президентов США и РФ.
Сенцов, напомним, голодает в российской колонии с 14 мая, требуя освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.
Как сообщает российское правозащитное движение ОВД-Инфо, плакаты и баннеры были изъяты на экспертизу. Пограничники заявили, что изъятое может представлять художественную ценность, а потому подлежит дополнительной проверке.
Перевозившие плакаты активисты «Открытой России» были задержаны. Уже после освобождения они рассказали журналистам: задержание на российско-финской границе было не случайным, у сотрудников погранконтроля был список из девяти фамилий. Когда активисты проходили проверку, рентгеновские установки отключились, а пограничники объявили, что будут проверять все вещи вручную.
Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки. Кроме двусторонних отношений США и России, будет обсуждаться и украинский вопрос.
15 июля украинцы Финляндии приняли участие в митинге против встречи Трампа и Путина. Свыше пяти тысяч человек пришли на акцию «Хельсинки зовет».
Фото Открытая Россия/Telegram
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