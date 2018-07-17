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Украинский баскетболист с личным рекордом вышел в финал Летней лиги НБА (видео)
20-летний Святослав Михайлюк вместе с «Лос-Анджелес Лэйкерс» сыграет в решающем матче Летней лиги НБА (зона Лас-Вегас). В полуфинале «озерные», являющиеся действующими победителями предсезонного турнира, во втором овертайме сломили таки сопротивление «Кливленд Кавальерс» (112:109, основное время — 98:98).
Украинский баскетболист провел на площадке в общей сложности 33 минуты, за которые заработал 31 очко, тем самым обновив рекорд собственной результативности за время выступлений в «Лос-Анджелес Лэйкерс».
В финале команда Михайлюка, как и в прошлом году, сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч пройдет 18 июля, начало — в 5 утра по киевскому времени.
Добавлю, что в зоне Сакраменто победителем стал клуб «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей.
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