Спорт

Украинский баскетболист с личным рекордом вышел в финал Летней лиги НБА (видео)

20-летний Святослав Михайлюк вместе с «Лос-Анджелес Лэйкерс» сыграет в решающем матче Летней лиги НБА (зона Лас-Вегас). В полуфинале «озерные», являющиеся действующими победителями предсезонного турнира, во втором овертайме сломили таки сопротивление «Кливленд Кавальерс» (112:109, основное время — 98:98).

Украинский баскетболист провел на площадке в общей сложности 33 минуты, за которые заработал 31 очко, тем самым обновив рекорд собственной результативности за время выступлений в «Лос-Анджелес Лэйкерс».

В финале команда Михайлюка, как и в прошлом году, сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч пройдет 18 июля, начало — в 5 утра по киевскому времени.

Добавлю, что в зоне Сакраменто победителем стал клуб «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей.