Уничтожение улик: Путин распорядился "реорганизовать" город, в котором производили "Новичок"

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в городе Шиханы Саратовской области. Соответствующий документ был обнародован на Едином портале правовой информации 17 июля.

Согласно документу, образование в Шиханах должно быть упразднено в течение шести месяцев.

Отметим, что именно в Шиханах, по данным британской разведки, находится секретная лаборатория, где, по всей вероятности, продолжается производство нервно-паралитического вещества «Новичок».

Его жертвами в марте стали экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили на пороге дома в британском Солсбери. А в июле в Британии от отравления «Новичком» скончалась жительница соседнего городка Эймсбери.