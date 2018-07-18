Здоровье

В Минздраве бьют тревогу: еще один человек умер от ботулизма

В Украине зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма. Житель Запорожской области умер дома, за медицинской помощью не обращался. Диагноз 43-летнему больному поставили посмертно на основании лабораторных исследований.

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Как сообщили в Минздраве, источником болезни, скорее всего, стала некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма. Минздрав отчитался, что медучреждения обеспечены сыворотками против опасного заболевания. Сыворотки были закуплены Программой развития ООН и переданы Украине в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, как распознать симптомы ботулизма: вначале болезнь может напоминать обычное пищевое отравление.