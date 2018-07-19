Ажиотаж вокруг «педофила» на детской площадке под Киевом: полиция рассказала всю правду

Происшествия

На днях широко разошлась в соцсетях информация о педофиле, со снятыми трусами соблазнявшего конфетами детей на детской площадке в военном городке в Гостомеле под Киевом. Мужчину задержал и избил отец одной из игравших на площадке девочек, после чего вызвал полицию. По словам отца, молодой человек был без трусов, разложил на скамейке конфеты и карты, приглашая детей угощаться и поиграть с ним. Правоохранители же задержанного… отпустили.

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40-летний киевлянин в тот день был на пляже в центре поселка. Оттуда на своем автомобиле подвозил в военный городок товарища. Пока его ожидал, немного позанимался на турниках у детской площадки и присел на скамейку отдохнуть, раскладывая карты. Картами заинтересовались проходившие мимо девочки, но когда мужчина объяснял, что это такое, на него набросился отец одной из девочек, рассказал «ФАКТАМ» спикер главка полиции Киевской области Николай Жукович.

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Откуда появилась информация о том, что «педофил» был без трусов и соблазнял малышек конфетами — неизвестно. Конфеты у него действительно были, но только в автомобиле. И одет он был по погоде: в футболке и приличных шортах. Поэтому его отпустили после того, как отобрали пояснения у участников конфликта. Претензий своему обидчику киевлянин не предъявил и заявления на него не подавал, сообщил Николай Жукович.

Сейчас многие сайты, опубликовавшие фото мнимого педофила, спешно удаляют эту информацию, опасаясь судебных исков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отцу-извращенцу, снимавшему порно с 8-месячной дочерью, объявили о подозрении.