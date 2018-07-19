«Сына уже не вернешь, но его почки спасли жизнь двум женщинам»

Здоровье

Особый случай

В Запорожском центре трансплантации провели две пересадки органов от умершего донора. После того как врачи констатировали смерть мозга у оказавшегося в коме 43-летнего Романа (на фото), мама мужчины дала согласие на изъятие его органов.

— Вы знаете, Рома собирал для меня коллекцию ангелочков, но они его не спасли… — с горечью говорит мама 43-летнего Романа из Мелитополя Лилия Михайловна. — Так и останется тайной, что случилось с сыном. Он подрабатывал сторожем. После ночной смены его нашли без сознания. В коме Рома пробыл несколько суток… Когда врачи констатировали у Романа смерть мозга, то спросили, могу ли я согласиться на то, чтобы почки сына пересадили двум тяжелобольным женщинам. Я подумала и согласилась. Это непростое решение приняло мое сердце… Когда-то мы с сыном обсуждали вопрос о трансплантации органов. Рома у меня поинтересовался: «Как ты смотришь на это?» Я ответила, что нормально. Он мне сказал, что тоже одобряет. Может, поэтому я и согласилась. Рому уже не вернешь, но меня греет мысль, что его почки спасли кому-то жизнь. Маленькая частичка моего сына продолжает жить.

О том, что в Запорожском центре трансплантации поведена пересадка почек двум женщинам, и для этого использовали так называемые трупные органы, врачи сообщили не сразу. Ждали, когда органы приживутся. Через три недели стало ясно: почки у 25-летней Ольги и 58-летней Марины работают. Только тогда специалисты объявили об успешной трансплантации.

Для Ольги Воробей, жительницы Костополя Ривненской области, и Марины Вилянской из Днепра операция стала шансом на нормальную жизнь. Пересадки от неродственного донора, или так называемые трупные, в Украине сейчас проводят очень редко. С начала года их выполнили по всей стране только шесть, и все в Запорожье.

— Когда появляется потенциальный донор и мы диагностируем смерть мозга, сразу проводится беседа с родственниками — это самый сложный момент, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель Запорожского центра трансплантации, академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор Александр Никоненко. — Если родные дают согласие на забор органов, то для пациентов из листа ожидания, у которых не работают почки, это возможность начать новую жизнь — без диализа. Выяснив, кому подходят органы, мы по телефону сообщаем, что пациент должен прибыть в нашу клинику в максимально сжатые сроки. Ведь операцию по пересадке почки желательно выполнить в течение 20—24 часов после забора органов… У двух наших пациенток — Ольги и Марины — все было сделано очень быстро.

* «В этом году мы выполнили шесть пересадок почки от трупных доноров. Но потенциальные возможности центра намного больше», — говорит профессор Александр Никоненко

Благодаря тому, что мама погибшего мужчины после беседы с врачами дала согласие на то, чтобы специалисты выполнили забор органов, удалось избавить от страданий и вернуть к нормальной жизни 25-летнюю Ольгу Воробей и 58-летнюю Марину Вилянскую.

— Ольга звонила мне, — говорит мама Романа Лилия Михайловна. — Знаю, что она строит планы на будущее, мечтает о ребенке. Дай Бог, чтобы все у нее сложилось хорошо. У второй женщины, Марины, насколько я знаю, уже есть внуки, и она может радоваться им. Мой старший сын поддержал меня в решении дать согласие на изъятие органов. А вот от соседей приходилось слышать разное, многие осуждали. Говорили с возмущением: «Что же ты продала почки сына! Как ты могла!» Люди встречаются очень жестокие. Но я ни перед кем не собираюсь оправдываться, рассказывать, что ничего не продавала. Роман был мне вместо дочки — очень добрый, спокойный, жалостливый. Обычный парень, закончил железнодорожное училище, отслужил в армии, работал. Но так рано ушел из жизни… Хоронить своего ребенка все равно, что половину себя. Трудно смириться.

Сегодня, когда принят Закон о трансплантации, становится ясно: теоретически возможность пересадки трупных органов существует, а практически все зависит от того, сможет ли врач найти нужные слова, чтобы не оскорбить, не задеть чувства убитых горем родных человека, чья жизнь завершилась из-за трагического стечения обстоятельств — ДТП, болезни. И еще важно, чтобы люди разобрались в этой норме закона: каждый сам, при жизни, может дать согласие на то, чтобы в случае его смерти врачи могли спасать других людей с помощью трансплантации.

…С Ольгой и Мариной мы встретились в Запорожском центре трансплантации, где пациентки провели чуть больше месяца. Но врачи позволили женщинам общаться с журналистом только при условии, что они наденут медицинские маски.

— Болезнь почек дала о себе знать, когда мне было 17 лет, — рассказала свою историю 25-летняя жительница Костополя (Ривненская область) Ольга Воробей. — Восемь лет я жила на лекарствах, придерживалась строгой диеты. Но год назад почки перестали самостоятельно справляться с нагрузкой, понадобился гемодиализ. У меня постоянно было высокое давление, мучили тошнота, головокружение.

На диализ приходилось ездить в областной центр четыре раза в неделю. А ведь я еще работала учителем биологии в школе! Ездили в Киев, надеясь на родственную пересадку, но мамина почка не подошла… В Запорожье сдали все анализы, и меня зарегистрировали в «листе ожидания».

— Вы долго в нем находились?

— Нет. Люди годами ждут трансплантации, а для меня всего через полтора месяца нашелся донор. Нам позвонили ночью — есть почка. Мы мчались через всю Украину, боясь опоздать. Муж ехал со скоростью 120 километров в час!

* Когда у Ольги отказали почки, она, продолжая преподавать биологию в школе, четыре раза в неделю ездила на гемодиализ

— Что изменилось в вашей жизни после операции?

— Состояние улучшается, но я еще остаюсь в больнице. Диализ теперь в прошлом. Конечно, я всю жизнь буду принимать препараты, которые необходимы для работы пересаженного органа, но это намного лучше, чем жить на диализе. Вы не поверите, но наконец-то я могу… напиться воды. Раньше было запрещено пить много жидкости. Еще мы с мужем мечтали о детях. Надеемся, эта мечта станет реальностью.

— Вы говорили с Лилией Михайловной, мамой мужчины, ставшего для вас донором?

— Да, звонила из больницы уже после пересадки. Всю жизнь буду благодарна ей. Молюсь за нее и ее сына. А по поводу трансплантации люди говорят глупости, потому что в Украине мало реальной информации о пересадке органов, чаще она негативная, пугающая.

…Вторую почку пересадили 58-летней Марине Вилянской из Днепра. Она болеет пиелонефритом 25 лет. Болезнь прогрессировала, год назад женщина перешла на диализ.

— К счастью, мне не приходилось часто ездить в больницу, — рассказывает Марина. — У меня было специальное мобильное устройство для проведения очистки крови. Процедуру делала сама каждую ночь. Но я постоянно была прикована к аппарату и растворам. Когда врачи позвонили и сообщили, что есть донор, мы с мужем сразу выехали в Запорожье. Я прошла обследование. Выяснилось, что донорский орган мне подходит. Обрадовалась. Ведь так хочется пожить нормально — посмотреть мир, больше времени проводить с маленьким внуком.

Марина теперь пьет воду без ограничений. А еще может полакомиться сладкими фруктами, которые раньше были для нее под запретом, потому что в них много калия, а он вреден для людей с почечной недостаточностью.

— Я очень благодарна родным погибшего мужчины, которые дали согласие на трансплантацию, — это для нас шанс на новую жизнь, — говорит Марина. — Без трансплантации органов умирает много больных. И важно, чтобы люди это понимали.

За 25 лет работы Запорожского центра трансплантации здесь выполнили 600 операций по пересадке почки, 14 трансплантаций печени, три пересадки сердца. В последние годы неродственных трансплантаций в Украине проводится очень мало, тогда как в мире всего 20 процентов трансплантаций почки — родственные пересадки.

— При трупной трансплантации необходимо зафиксировать смерть мозга потенциального донора, ведь ситуация может быть такова, что сердце у пациента еще работает, а мозг погиб, — объясняет профессор Александр Никоненко. — Диагностика смерти мозга требует высокой квалификации и специального оборудования. Мы проводим трансплантации от трупных доноров только благодаря тому, что в нашей областной больнице есть такое оборудование. А вот в других больницах Запорожья его нет.

Второй момент — сегодня получить трупный орган для пересадки у нас очень сложно. Необходимо все обсудить с родственниками потенциального донора. В мире этим занимаются специалисты, которые обучены вести такие сложные беседы (трансплант-координаторы). У нас пока это работа анестезиологов.

К сожалению, в Украине 90 процентов родственников умерших пациентов отказываются. Потому что с ними нормально не разговаривают. А в Европе после беседы с врачом, наоборот, 90 процентов соглашаются на донорство.

— Как сейчас проходит процесс поиска доноров?

— Обзваниваем реанимационные отделения, чтобы получить информацию о потенциальном доноре. В этом году в нашем центре трансплантации было выполнено шесть пересадок почки от трупных доноров. Беседа с родственниками дала положительный результат, и мы получили от них согласие на забор органов. Потенциальные возможности центра намного больше.

— Сколько больных в Украине сегодня нуждаются в пересадке органов?

— Официальной информации о количестве таких людей нет. Кто-то может себе позволить пересадку органов за рубежом — а это очень дорогостоящая операция, кого-то Минздрав направляет за бюджетные деньги на трансплантацию в Белоруссию или Индию. Мы сегодня фактически инвестируем в чужую медицину, а в своей стране не даем возможности развиваться этому направлению.

— Сколько стоит трансплантация почки для граждан Украины у нас в стране?

— У нас пациент платит примерно 60—70 тысяч гривен. А стоимость трансплантации почки в соседней Белоруссии — около 70 тысяч долларов.

— В начале этого года исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала пилотный проект по трансплантации почки от трупного донора, на реализацию которого из госбюджета было предусмотрено 112 миллионов гривен. Ваш центр включен в этот проект?

— Да. Предполагалось выделить нам средства на 36 пересадок — около 16 миллионов гривен. Но на сегодня проект не реализуется, и ни один центр не получил обещанных денег.

С начала 2019 года вступит в действие новый закон о трансплантации, и мы надеемся, что в следующем году средства на трансплантацию будут выделены. Хотя по поводу стопроцентного финансирования многие вопросы остаются открытыми.

Фото из семейного альбома

