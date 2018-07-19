Потерял три литра крови: стало известно о страшном убийстве призера ОИ-2014

Спорт

В четверг, 19 июля, в Алма-Ате (Казахстан) скончался бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в Сочи, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по фигурному катанию Денис Тен.

Трагический инцидент произошел рядом с припаркованным автомобилем спортсмена. Заметив воров, пытавшихся снять зеркала с его машины, Денис попытался задержать преступников, но получил ножевое ранение бедра. После этого Тена в состоянии клинической смерти доставили в больницу, где врачи более двух часов боролись за его жизнь — в частности, проводилась сердечно-легочная реанимация. Но, потеряв к этому моменту три литра крови, 25-летний спортсмен скончался.

По информации правоохранительных органов Алма-Аты, по данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

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