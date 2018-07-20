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В Украине начали выпускать реактивные пехотные огнеметы
Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра», — сказано в сообщении.
Согласно информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.
В пресс-службе отмечают, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.
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