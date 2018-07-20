В Украине начали выпускать реактивные пехотные огнеметы

Украина

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра», — сказано в сообщении.

Согласно информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

В пресс-службе отмечают, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, какое новое мощное оружие Украина покажет на параде ко Дню независимости.