Водный коллапс в Украине отменяется: сделано важное заявление

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Крупнейший производитель жидкого хлора АО «ДнепрАзот» (г. Каменское Днепропетровской области) 20 июля возобновил работу хлорной группы цехов. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. Таким образом, угрозу коллапса системы водоснабжения, о которой предупреждали с июня, можно считать ликвидированной.
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Продукция «ДнепрАзота» критично важна для предприятий системы водоснабжения: реагент используется для очистки воды. В июне предприятие остановило производство, сославшись на высокие цены на газ. Возобновить работу руководство завода пообещало лишь при условии новых, более высоких цен на жидкий хлор для водоканалов.
Тем временем в регионах готовились работать без привычного поставщика жидкого хлора. В ряде городов водоканалы перешли на альтернативные реагенты для очистки, еще некоторые решили покупать жидкий хлор в Румынии. В Киеве пути решения проблемы не разглашали, но намекнули, что план «Б» существует.
20 июля стало известно, что СБУ инициировало проверку АО «ДнепрАзот» из-за политики предприятия, приведшей к дефициту жидкого хлора в Украине.
Во второй половине дня 20 июля предприятие объявило, что уже завершило подготовительные работы к включению производства. Ожидается выпуск первой партии продукции.
Напомним, 16 июля было объявлено, что Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора.
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