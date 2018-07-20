На Житомирской трассе автоколлапс: пробка растянулась на 15 километров

Происшествия

На трассе Киев — Житомир образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ» с места событий, пробка растянулась как минимум на 15 километров: от объездной дороги возле Коростышева до окружной возле областного центра.

Причиной автоколлапса на трассе стало масштабное утреннее ДТП в Житомирском районе: маршрутка на большой скорости влетела в фуру, из-за чего погибли десять человек.

Дорожная ситуация на Житомирской трассе остается сложной: пытаясь выбраться из масштабной пробки, автобусы и большегрузный транспорт выезжают на встречную полосу. Не исключено, что утреннее ДТП было не последним за сегодня.

Патрульная полиция области отмечает, что аварии на данном участке дороги происходят из-за пренебрежения правилами дорожного движения, несоблюдения скоростного режима, правил маневрирования, безопасного интервала и дистанции.