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Стало известно, как подозреваемым в отравлении Скрипалей удалось покинуть Великобританию
Подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под псевдонимами после совершения покушения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Побег удался из-за слишком долгой идентификации их правоохранителями. Для определения личностей подозреваемых была применена совокупность улик. В частности, было изучено перехваченное британской военной базой на Кипре закодированное послание в Москву о совершенной атаке.
Кроме того, проводилась идентификация подозреваемых по технологии опознавания лиц. Следствие целенаправленно просмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из Солсбери, на что понадобилось определенное время. Было выяснено, что подозреваемые являются «свежими лицами» и до сих пор не были известны спецслужбам.
Куда именно вылетели из Великобритании подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В начале июня стало известно о новом отравлении тем же веществом. Два гражданина Великобритании были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении «Новичком». 8 июля врачи констатировали смерть 44-летней Дон Стерджес.
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