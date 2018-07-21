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В семье "рупора Путина" Дмитрия Пескова ожидается пополнение

4:51 21 июля 2018   43
Дмитрий Песков
Инф. «ФАКТОВ»

Татьяна Навка не раз заговаривала о третьем ребенке, даже предупреждала о таком шансе своего супруга Дмитрия Пескова.

Но, как оказалось, что появление наследника в семье ждут не только родители, но и младшая дочь Надежда. Знаменитая фигуристка, уроженка Днепра, выложила в своем микроблоге трогательную просьбу девочки, пишет WomanHit.

«Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь еще братика?»,— заявила трехгодовалая Надежда.

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Подписчики Навки горячо поддержали идею пополнения в семействе. Спортсменке посоветовали не затягивать этот процесс, все-таки Татьяне уже 43 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о предложении Путина по референдуму на Донбассе.

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