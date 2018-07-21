Украина

Появился прогноз по сильным грозам в Киеве

В субботу, 21 июля, в Киеве, в ближайшие 2−3 часа ожидаются грозы.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в столице ожидается переменная облачность, ветер 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27 градусов. Также в течение дня возможен кратковременный дождь.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 19 июля сильный ливень затопил школу без крыши на Киевщине.