- 10:08 Появился прогноз по сильным грозам в Киеве
- 9:39 В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
- 9:20 Бывший любовник Джорджа Майкла заявил, что знаменитый певец покончил с собой
- 8:59 Россия понесет огромные потери: появился интересный прогноз по масштабному наступлению Путина на Украину
- 8:48 Трагедия в Миссури: среди 17 погибших семья из девяти человек
- 8:17 ЧП на оккупированном Донбассе: "исчезла" танковая рота боевиков
- 8:05 Нас слышат вооруженные люди: лидер "Бумбокса" ярко высказался о концерте на админгранице с Крымом
- 7:26 В сети показали новое доказательство участия России в войне на Донбассе
- 7:00 Футбол на ТВ 21 июля: где смотреть матч «Шахтер» — «Динамо»
- 6:55 Колючая проволока и заборы: в сети появились новые грустные фото из Крыма
Появился прогноз по сильным грозам в Киеве
В субботу, 21 июля, в Киеве, в ближайшие 2−3 часа ожидаются грозы.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, в столице ожидается переменная облачность, ветер 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27 градусов. Также в течение дня возможен кратковременный дождь.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, 19 июля сильный ливень затопил школу без крыши на Киевщине.
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”