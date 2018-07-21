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Украина

На росТВ внезапно назвали крупный украинский город российским

12:27 21 июля 2018   347
На росТВ внезапно назвали крупный украинский город российским
Инф. «ФАКТОВ»

На российском телевидении заявили, что украинский Чернигов якобы является русским городом.

Такое мнение высказал философ Александр Щипков в эфире пропагандистского телеканала «Спас». Программа называлась «Про Илью Муромца, футбол и фашистов».

«В Украине объявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов такой же русский город, как и Владимир. То есть им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова, пусть. Хотя, впрочем, историки опровергают это», — сказал он.

Напомним, ранее в сети на фото показали последствия прихода «русского мира» на Донбасс.

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