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Путин и Трамп хотят поделить мир как Сталин и Рузвельт, — российский политик
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин хотят поделить мир, как когда-то после Второй мировой войны это сделали лидеры стран-победителей. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Они хотят поделить мир! Мир, в их понимании, — это такое место, где большие пацаны собираются и говорят: „Значит так, мужики, будет вот так! Мы вот так поделили! Это — твое, это — твое, это — твое! Ты не лезешь сюда, я не лезу туда!“ Примерно, так как это было в Ялте (во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года, когда премьер Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Теодор Рузвельт и лидер СССР Иосиф Сталин принимали основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами. — Авт.)», — заявил он.
По словам Гозмана, он уверен, что Трамп и Путин симпатизируют друг другу.
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«Мне кажется, что они симпатизируют друг другу по-человечески! И я думаю, что эта симпатия стоит на общем мироощющении!» — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.
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