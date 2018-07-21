- 22:59 «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
- 22:57 В Одессе полиция задержала фанатов киевского «Динамо», ограбивших и избивших парня и девушку
- 22:49 «В гробу они видали Украину»: в России объяснили ситуацию с «Северным потоком-2»
- 22:37 США в третий раз стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины
- 22:06 Встреча Трампа и Путина в Вашингтоне: в Пентагоне сделали важное заявление
- 21:50 «Русский мир» потерпел стратегическое поражение, — российский политик
- 21:35 Филарет: Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году
- 21:09 Стал известно, сколько человек погибло от жары в Японии
- 20:38 В Одессе футбольные болельщики устроили массовую драку
- 20:05 В Мариуполе пролетели военные штурмовики и ударный вертолет
«В гробу они видали Украину»: в России объяснили ситуацию с «Северным потоком-2»
Газопровод «Северный поток-2» будет введен в строй, так как речь идет о больших деньгах. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Огромные деньги на кону, ну просто гигантские! Люди, от которых зависит это решение, часть из них, по крайней мере, либо легально либо нелегально (через корумпированность), они очень заинтересованы в том, чтобы этот проект был. А это миллиарды долларов!» — сказал он.
По словам политика, Германия не пойдет на риски ради интересов Украины.
«Пойти на угрозы для собственного бизнеса, для собственной экономики ради Украины? В гробу они видали Украину, на самом-то деле! Госпожа Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Авт.) отвечает за Германию, за Украину отвечает Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. — Авт.)!» — сказал он.
Читайте также: «Русский мир» потерпел стратегическое поражение, — российский политик
По словам Гозмана, Германия также не хочет попасть в зависимость от США.
«Допустим, она согласится отказаться от проекта „Северный поток-2“ и брать американский сжиженный газ. Тогда она попадает из зависимости от России в зависимость от Соединенных Штатов! Это, конечно, менее рискованно политически для Германии, но тоже не радость! Вообще, им надо все диверсифицировать! Им надо балансировать со всеми. Они не могут приносить жертвы ради других стран!» — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в МИД назвали страны, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и, таким образом, сплотились против Украины. Таких стран нашлось четыре.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”