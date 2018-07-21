«В гробу они видали Украину»: в России объяснили ситуацию с «Северным потоком-2»

Политика

Газопровод «Северный поток-2» будет введен в строй, так как речь идет о больших деньгах. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Огромные деньги на кону, ну просто гигантские! Люди, от которых зависит это решение, часть из них, по крайней мере, либо легально либо нелегально (через корумпированность), они очень заинтересованы в том, чтобы этот проект был. А это миллиарды долларов!» — сказал он.

По словам политика, Германия не пойдет на риски ради интересов Украины.

«Пойти на угрозы для собственного бизнеса, для собственной экономики ради Украины? В гробу они видали Украину, на самом-то деле! Госпожа Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Авт.) отвечает за Германию, за Украину отвечает Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. — Авт.)!» — сказал он.

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По словам Гозмана, Германия также не хочет попасть в зависимость от США.

«Допустим, она согласится отказаться от проекта „Северный поток-2“ и брать американский сжиженный газ. Тогда она попадает из зависимости от России в зависимость от Соединенных Штатов! Это, конечно, менее рискованно политически для Германии, но тоже не радость! Вообще, им надо все диверсифицировать! Им надо балансировать со всеми. Они не могут приносить жертвы ради других стран!» — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в МИД назвали страны, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и, таким образом, сплотились против Украины. Таких стран нашлось четыре.