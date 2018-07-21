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Встреча Трампа и Путина в Вашингтоне: в Пентагоне сделали важное заявление
Замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.
Об этом сообщает телекомпания CNN.
В частности, замглавы Пентагона считает, что это практичная и совершенно нормальная идея.
«Я думаю, что необходим обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран… Я думаю, что это совершенно нормально и практично», — подчеркнул представитель министерства.
Он отметил важность России как игрока на международной арене и напомнил, что в прошлые годы главы США и РФ неоднократно проводили переговоры. В частности, Руд напомнил о визите Путина к Джорджу Бушу-младшему.
«Президент Путин ведь уже и в США раньше приезжал, и в Белом доме был. Например, когда я работал в администрации Джорджа Буша-младшего, Путин ездил к президенту США в гости в его дом в Техасе. Они вместе рыбачили в штате Мэн. Для меня в этом нет ничего особенного», — заявил замминистра обороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявлял, что надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки.
«Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждавшихся вопросов»,— написал американский президент.
Напомним, что в США, несмотря на оптимизм Трампа, его подвергли критике за то, что во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии. После этого директор Национальной разведки США Дэн Коатс обнародовал заявление, в котором настаивал на правильности оценок своей службы в отношении действий России. На следующий день Трамп заявил, что его слова в Хельсинки были просто оговоркой.
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