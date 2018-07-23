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Какие балконы теперь разрешено будет остеклять
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине идет процесс внедрения новых Государственных строительных норм (ГСН), отвечающим современным реалиям в архитектуре и градостроительстве. В новых ГСН будет огромное количество важных изменений. Например, государство пытается навести порядок в вопросе остекления балконов, когда люди делают это самостоятельно, без разрешения, и нарушают общий проектный вид фасадов домов.
В частности, Министерство региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрешит стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.
«Сегодня в соответствии с действующими нормами при проектировании и строительстве многоэтажек не допускается остекление балконов. Поэтому жильцы потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов. Люди часто расширяют площадь балконов, превращая их в ужасные пристройки. А это уже вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или проходящих мимо них. Мы пересмотрели эту норму и в новых изменениях в ГСН ввели возможность остекления балконов при проектировании. Новые ГСН вступят в силу с 1 октября», — заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.
По его словам, согласно новым правилам, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются в сторону балкона. По мнению Льва Парцхаладзе, такая норма предотвратит самопроизвольное остекление балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новых ГСН по планированию и застройке территорий предусмотрена возможность обеспечить велосипедное движение и соединить его с существующей транспортной сетью — организация соответствующей инфраструктуры, в том числе обустройство перехватывающих велопарковок возле станций метро, автовокзалов и других транспортно-пересадочных узлов.
Кроме того, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ изучает возможность обязательного оборудования электрозарядными устройствами всех АЗС, общественных гаражей и автостоянок, в частности, парковок возле общественных и жилых зданий.
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