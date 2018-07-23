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Стрельба в Торонто: девятилетняя девочка в критическом состоянии (фото, видео)
В воскресенье, 22 июля, в Торонто неизвестный открыл огонь из пистолета в Греческом квартале. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он ранил не менее 14 человек. Большинство из них находились в ресторане. Прибывшие полицейские были вынуждены вступить с нападавшим в перестрелку и ликвидировали его.
Одна из получивших ранение — молодая женщина — скончалась. Девятилетняя девочка находится в критическом состоянии в больнице. Остальные получили тяжелые ранения, но их жизнь вне опасности.
Личность нападавшего устанавливается. Начальник полиции Торонто Марк Сондерс отказался назвать мотивы. «Мы теперь живем совсем другой жизнью. Торонто — современный мегаполис. В таких городах становится жить опасно. И традиционные мотивы здесь уже не работают», — сказал Сондерс.
Мэр Торонто Джон Тори принес соболезнования родственникам погибшей женщины. Он также пообещал оказать посильную помощь раненым. Тори считает, что главная причина инцидента — доступность огнестрельного оружия в городе. Последнее время криминогенная обстановка в Торонто резко ухудшилась.
В интернете появилось видео, снятое кем-то, по всей видимости, из здания напротив на смартфон. В кадр попал нападавший. Видно, как мужчина, одетый во все черное, с черной бейсбольной кепкой на голове, быстро идет по улице. Он неожиданно резко останавливается у входа в ресторан, достает что-то из кармана. Это что-то оказывается пистолетом. Слышны три выстрела, после чего видео обрывается.
Очевидцы рассказывают, что нападавший произвел первые выстрелы, стоя на улице. Он целился в стеклянную витрину. Она разлетелась на мелкие осколки, которые попали в случайных прохожих. Люди в страхе попадали на землю.
После этого нападавший вошел в ресторан. Он продолжал стрелять. Официантка по имени Диана как раз обслуживала столик, за которым сидела девятилетняя девочка со своей семьей. Одна из пуль угодила в ребенка.
Нападавший успел выпустить не менее 20 пуль. Свидетели утверждают, что раненых было гораздо больше. Многим оказывали медицинскую помощь прямо на месте.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”