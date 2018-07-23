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Стартовал 28-й чемпионат Украины по футболу (видео)
Украинская премьер-лига
1-й тур
«Заря» — «Мариуполь» — 2:1
«Карпаты» — «Александрия» — 0:2
«Арсенал-Киев» — ФК «Львов» — 0:2
В Украине стартовал очередной, 28-й по счету, чемпионат Украины по футболу.
Центральный матч первого игрового дня прошел в Запорожье, где встречались два представителя нашей страны в еврокубках — «Заря» и «Мариуполь». Гости вышли вперед в дебюте встречи, реализовав пенальти, но после перерыва номинальные хозяева (луганчане уже не первый год после оккупации Донбасса проводят свои домашние матчи в Запорожье) таки вырвали волевую победу.
Львовские «Карпаты» начали новый сезон с домашнего поражения от «Александрии», пропустив два мяча в концовке встречи. Также победой гостей завершилась встреча новичка Премьер-лиги столичного «Арсенал-Киев» и ФК «Львов», заменившего в элитном дивизионе ровенский «Верес».
Еще один матч тура пройдет в понедельник, 23 июля, а «Динамо» и «Шахтер» в связи с участием в Суперкубке Украины свои поединки сыграют в среду, 25 июля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины.
Фото ФК «Заря» (Луганск)
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