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Не только война: раскрыта стратегия Путина по захвату Украины
После ЧМ-2018 военная операция против Украины утратила для Путина свою актуальность. Теперь он делает ставку на выборы: главная задача для Кремля — привести во власть пророссийские силы. Об этом рассказал «ФАКТАМ» военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
«Путин будет использовать все возможности для этого. Он прекрасно понимает, что наши выборы для него — последний шанс удержать Украину»,— считает эксперт.
По мнению Карина, на предстоящих выборах будут подкупы, будет массовая агитация за «нужных» кандидатов.
«Если мы сейчас выстоим, после этих выборов будем еще дальше от России», — уверен эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия готовит теракты в Крыму, а у Путина есть план захвата Украины, — военный обозреватель.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”