- 19:50 Балуха вывезли из симферопольского СИЗО
- 19:40 Олег Сенцов находится в предсмертном состоянии, — сестра
- 19:25 В РФ россиянин убил украинку и застрелился сам
- 19:25 На Львовщине старшина избил солдата до разрыва селезенки
- 19:18 Это все игра: Ани Лорак рассказала о реакции на жесткую критику
- 19:17 «Сейчас узнаешь, как ходить по трассе»: патрульные в Закарпатье жестоко избили двоих парней
- 18:53 После победы над Гассиевым Усика заметили в ресторане друга Путина и Кадырова
- 18:45 Купаться запрещено: в список опасных попали пляжи на Черном и Азовском морях
- 18:45 Получив семь лет за разбой, осужденный выходил в город насиловать женщин
- 18:43 Операция "Перевозчик": на каждом втором маршруте выявили нарушения
Масштабный пожар в Греции: Акрополь и Парфенон в дыму
В Греции, к западу от столицы страны Афины, вспыхнул крупный лесной пожар. Вследствие приближения огня многие люди были вынуждены оставить свои дома, сообщает ресурс Prothotema.
Согласно информации, пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины его появления пока неизвестны.
К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу к другим населенным пунктам, в трех деревнях сгорели несколько домов. Информации о пострадавших не поступало.
Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.
Ранее сообщалось, что Швеция охвачена лесными пожарами из-за самого жаркого июля в истории.
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”