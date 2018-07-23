Мир

Масштабный пожар в Греции: Акрополь и Парфенон в дыму

В Греции, к западу от столицы страны Афины, вспыхнул крупный лесной пожар. Вследствие приближения огня многие люди были вынуждены оставить свои дома, сообщает ресурс Prothotema.

Согласно информации, пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины его появления пока неизвестны.

К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу к другим населенным пунктам, в трех деревнях сгорели несколько домов. Информации о пострадавших не поступало.

Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Ранее сообщалось, что Швеция охвачена лесными пожарами из-за самого жаркого июля в истории.